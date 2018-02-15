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Новости. Общество
20:20, 15 Февраля 2018

ФОТО: Шок – как выглядели канадские проститутки 80 лет назад

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Жрицы любви были далеко не аппетитными барышнями, рассказывает travelask.ru.

Сегодня Монреаль - один из крупнейших городов Канады, неизменно занимающий лидирующие позиции в рейтингах самых комфортных для жизни городов мира. К тому же его часто называют центром культуры и дизайна, а о большой и чистой любви туристов к этому чудесному месту можно рассказывать очень долго.

Но такие приятные и пристойные ассоциации Монреаль вызывал далеко не всегда. Еще в начале прошлого века столица Квебека считалась одним из самых порочных и аморальных городов в мире и уж точно самым безнравственным в Северной Америке. Пока Вторая мировая война распускала свои клешни и на куски разрывала Европу, Монреаль утопал в грешных удовольствиях. Люди ехали сюда за свободой плотских наслаждений, которые за умеренную плату им готовы были предоставить тысячи проституток. Только вот женщины легкого поведения очень отличались от того образа, который мы вкладываем в это понятие сегодня. Современные мужчины вряд ли бы воспользовались услугами этих ночных бабочек, даже если бы они были бесплатными.

В начале 40-х годов местное правительство начало активную борьбу с проституцией и другим нелегальным бизнесом. Жрицы любви то и дело попадали в руки служителей закона. Именно фотографии, сделанные в полицейских участках, и дошли до наших дней.

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