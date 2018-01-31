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Новости. Общество
20:20, 31 Января 2018

ФОТО: СМИ показали, как выглядит спальня Пугачевой и кабинет Галкина

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Опубликованы редкие фото из замка Пугачевой и Галкина.

О жилище Галкина заговорили вновь, когда Макcим разместил в Инстаграме семейные фото. Больше всего публику заинтересовали не дети телеведущего и моложавый вид Аллы Борисовны, а интерьеры семейного гнездышка, сообщает "Комсомольская правда".

"КП" обнаружила сайт архитекторов Анатолия Голева и Веры Горлицыной, которые спроектировали звездное жилище. Они выложили в сети фото из замка.

При входе стоит рыцарь, которого Пугачева называет хранителем дома. По словам певицы, это антикварные доспехи XIX века - копия лат Генриха Второго. Чеканка на посеребренной меди. Кстати, доспехи купил сам Максим, причем очень давно.

"Замок Максима и Аллы выполнен в классическом викторианском стиле, - говорит дизайнер-архитектор Мария Боровская. - Жилище очень театральное, соответствует образу хозяев. Хотя Алла и ушла со сцены, она все еще остается на ней, находясь в этом доме".

Впечатляет высокое качество интерьеров главных помещений - холла и каминного зала. Антикварная мебель подчеркивает вкус владельцев. Но есть проблема: среди антиквариата тяжело жить. Еще вопрос, насколько ты остаешься собой в таком интерьере. Отдыхаешь ли душой или продолжаешь играть некую роль.

"Гостиная с резным камином - смесь готики и ренессанса. Такие интерьеры часто встречались в конце XIX - начале XX века, - говорит искусствовед Марина Жукова. - Обои под штукатурку с рисунками в виде геральдический лилии - эхо 80-х годов. Все очень стильно, но, на мой взгляд, такому интерьеру необходима хорошая встряска современным искусством, дизайнерскими предметами и искрой латунного блеска".

В парадной столовой (она совмещена с каминным залом) проходят все семейные праздники. Высота потолков - 4 метра.

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Комментарии

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кир
2018-01-31 20:39:24
Давнюю Пугачеву знаю и уважаю. Эту - нет. Какое нам дело до её извращений?
циник
2018-01-31 20:45:41
кир, Ну как же, как же... Ты же переживал за утраченные сословия. Вот они новые бояры. Это они и дети их будут кнутом на конюшне тебя приходовать. И селедкой в харю тыкать.
Ты еще в интернетах посмотри квартирку Собчак и Гали Вишневской. Тьфу, гадость какая...
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