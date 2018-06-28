ФОТО: Снимок 71-летней Татьяны Васильевой без юбки вызвал бурную реакцию в соцсетях

Провокационной фотографией подруги поделился актер Станислав Садальский.

В 71 год актриса Татьяна Васильева сохранила прекрасную фигуру — чем часто пользуется ее близкий друг и коллега Станислав Садальский. Артисты постоянно в разъездах — гастроли, спектакли, которые они играют по всей России и за рубежом. Во время совместных путешествий Садальский то и дело подлавливает Васильеву в самых разных видах и позах и смело делится ее пикантными снимками в соцсетях. Чем не всегда вызывает одобрение поклонников актрисы. Последний такой случай произошел 27 июня — Садальский решил поздравить Россию с Днем молодежи свежей провокационной карточкой Татьяны.

На снимке актриса позирует без юбки — из одежды на ней только блузка и черные колготки. Татьяна Григорьевна лежит на диване, томно закинув ноги на его спинку и демонстрируя на камеру обнаженное бедро.

Снимок обнаженной Васильевой вызвал бурную реакцию в соцсетях. "Слишком эротично и не по возрасту", - считают фоловеры артиста. В комментариях пользователи интернета напоминают, что Васильева — уважаемая артистка и уже трижды бабушка, поэтому прежде, чем публиковать такие фото в соцсетях, Садальскому стоит подумать ее репутации. Впрочем, актер, да и сама Татьяна Григорьевна не обращают внимания на критику и считают, что надо наслаждаться каждым прожитым днем и воспринимать все с позитивом, пишет "Комсомольская правда".