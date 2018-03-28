ФОТО: Сотни свечей зажгли в Петрозаводске в память о погибших в Кемерово

В столице Карелии состоялась акция памяти по погибшим в торговом центре Кемерово, которая собрала несколько сотен человек.

На Онежскую набережную пришли чиновники, военные, кадеты, сотрудники правоохранительных органов, простые горожане.

У большого камня священник Николай Белов провел литию по погибшим.

"Когда случаются такие трагедии мы себе невольно задаем вопрос, ведь люди навряд ли думали, что в этот день последний раз видят своих родственников, друзей, родителей, детей. Как Господь говорит нам, мы не знаем ни дня ни часа своей телесной смерти, - сказал он. – Вечная память всем погибшим в Кемерово. Помолимся Богу, чтобы Господь услышал наши молитвы, даровал всем погибшим в этой страшной трагедии вечную жизнь, чтобы души их обрели вечный покой".

После службы к камню выстроилась очередь из людей, которые пришли с цветами, свечами и игрушками.

Фото смотрите здесь.

Добавим, что в среду, 28 марта, в 18.00 на Онежской набережной люди вновь соберутся у большого камня.

Напомним, 25 марта вторговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар. Согласно последним официальным данным, погибли 64 человека, в том числе дети.