ФОТО: Стало известно, как будут выглядеть новые вагоны РЖД

Российский производитель - группа "Трансмашхолдинг" - разработал для холдинга РЖД одноэтажные и двухэтажные вагоны купе с новым интерьером.

Это следует из материалов "Федеральной пассажирской компании", с которыми ознакомилось РИА Новости в кулуарах форума в Сочи.

Речь идёт о вагонах проектов "2019" и "2020". Первый - это одноэтажный вагон-купе с новым интерьером, второй - двухэтажный вагон-купе также с новым интерьером.

Согласно материалам, интерьер одноэтажных вагонов выполнен в серо-синих тонах. Нижние полки в сложенном виде представляют собой аккуратный диван с подголовниками, верхние полки - почти незаметны и выглядят как часть стены.

Есть там и анонсированный сейф в самом купе за откидной полкой и душ в туалетной комнате. В коридоре - вендинговый автомат.

Интерьер двухэтажных вагонов с новым купе сделан в серых, бежевых и коричневых тонах. На нижних полках между пассажирами можно откинуть небольшой столик, а стол, который стоит между двумя нижними полками, можно поднять, освободив пространство. Душ также присутствует в туалетной комнате.

О разработке вагонов проекта "2019" и "2020", которые будут пополнять парк ФПК в ближайшие годы, ранее рассказывал замглавы РЖД Дмитрий Пегов.

В качестве примеров потребительских свойств новых вагонов он приводил выделение отсеков для крупногабаритного багажа, душевые кабины, сенсорные экраны, индивидуальные сейфы.