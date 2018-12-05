ФОТО: "STARПерцы" провели эфир из Петрозаводска на всю страну

Новости по теме
Загрузка...
Компанию ведущим "Нового радио" составил участник проекта "Голос" Андрей Звонкий.
Московские ведущие "Нового Радио": Вадим Воронов, Сергей Мельников и Алиса Селезнева провели из столицы Карелии утренний прямой эфир на всю страну. Открытая студия с видом на Онежское озеро располагалась в ресторане "Панорамный" отеля Cosmos. Событие посвятили году вещания в Петрозаводске "Нового Радио". На шоу были приглашены партнёры и друзья радиостанции.
Компанию Воронову, Мельникову и Селезневой составил специальный гость - Андрей Звонкий - участник проекта "Голос".
Фоторепортаж STARПерцы в столице Карелии смотрите здесь.
На правах рекламы
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
28.11.2018, 13:59
01.12.2018, 10:29
03.12.2018, 11:54
28.11.2018, 06:40
29.11.2018, 19:10
Аналитика
04.12.2018 10:51
Обществоведение
Карельский городок рискует утонуть в фекалиях - компания, владеющая сетями водоотведения, обанкротилась.
03.12.2018 10:45
29.11.2018 13:34
28.11.2018 13:52
Чтиво
04.12.2018 16:05
Личное мнение
В Карелии нет денег на повышение ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, но на материальное поощрение республиканского руководства финансирование нашлось.
30.11.2018 14:54
30.11.2018 12:29
30.11.2018 10:00
Медиа
Сегодня 10:46
Опрос
Сколько вы готовы потратить на подготовку к Новому году?
Комментарии