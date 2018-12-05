ФОТО: "STARПерцы" провели эфир из Петрозаводска на всю страну

Компанию ведущим "Нового радио" составил участник проекта "Голос" Андрей Звонкий.

Московские ведущие "Нового Радио": Вадим Воронов, Сергей Мельников и Алиса Селезнева провели из столицы Карелии утренний прямой эфир на всю страну. Открытая студия с видом на Онежское озеро располагалась в ресторане "Панорамный" отеля Cosmos. Событие посвятили году вещания в Петрозаводске "Нового Радио". На шоу были приглашены партнёры и друзья радиостанции.

Компанию Воронову, Мельникову и Селезневой составил специальный гость - Андрей Звонкий - участник проекта "Голос".

Фоторепортаж STARПерцы в столице Карелии смотрите здесь.

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