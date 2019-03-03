ФОТО: Тюльпаны из мыла и трехглазый заяц – чем еще порадовала арт-барахолка "Винтажный цех"

В Петрозаводске сегодня второй день работает весенний "Винтажный цех".

Корреспондент "Столицы на Онего" накануне побывал на хендмейд-фестивале "Винтажный цех", который посвящен наступлению весны и празднику 8 марта.

"Винтажный цех не сильно отличается от предыдущего. Новогодняя тематика сменилась на мартовскую – елочные игрушки исчезли, появились весенние открытки, вместо свиней - цветы.

В подарок любимым женщинам можно приобрести букет тюльпанов из мыла, кружку-единорога, енота-матрас или трёхглазого зайца. Есть и неизменные вещи - как всегда, здесь можно купить бюст Ленина, каску красноармейца или цилиндры фараонов".

"Винтажный цех" работает в гранд-кафе "Виноград" (ул. Чапаева, 41).