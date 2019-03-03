13:31, 03 Марта 2019
ФОТО: Тюльпаны из мыла и трехглазый заяц – чем еще порадовала арт-барахолка "Винтажный цех"
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В Петрозаводске сегодня второй день работает весенний "Винтажный цех".
Корреспондент "Столицы на Онего" накануне побывал на хендмейд-фестивале "Винтажный цех", который посвящен наступлению весны и празднику 8 марта.
"Винтажный цех не сильно отличается от предыдущего. Новогодняя тематика сменилась на мартовскую – елочные игрушки исчезли, появились весенние открытки, вместо свиней - цветы.
В подарок любимым женщинам можно приобрести букет тюльпанов из мыла, кружку-единорога, енота-матрас или трёхглазого зайца. Есть и неизменные вещи - как всегда, здесь можно купить бюст Ленина, каску красноармейца или цилиндры фараонов".
"Винтажный цех" работает в гранд-кафе "Виноград" (ул. Чапаева, 41).
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