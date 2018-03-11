ФОТО: У торговых центров в Петрозаводске массово эвакуируют автомобили

Накануне сотрудники ГИБДД опять работали у "Лотос-Плазы".

Сотрудники ГИБДД проводят рейды на парковках возле крупных магазинов и торговых центров Петрозаводска. Накануне вечером работали у "Лотос-Плазы" по выявлению нарушителей, оставивших свои авто на парковочных местах, предназначенных для инвалидов. В популярной группе ДТП ПТЗ очевидцы разместили фото момента, когда с парковки эвакуировали автомобили, пока их хозяева ходили за покупками.

Уважаемые автолюбители, будьте внимательны, не нарушайте правила парковки, и тогда вам не придется искать свои машины на штрафстоянках.