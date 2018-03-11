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Новости. Общество
10:41, 11 Марта 2018
фото: группа ДТП ПТЗ

ФОТО: У торговых центров в Петрозаводске массово эвакуируют автомобили

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Накануне сотрудники ГИБДД опять работали у "Лотос-Плазы".

Сотрудники ГИБДД проводят рейды на парковках возле крупных магазинов и торговых центров Петрозаводска. Накануне вечером работали у "Лотос-Плазы" по выявлению нарушителей, оставивших свои авто на парковочных местах, предназначенных для инвалидов. В популярной группе ДТП ПТЗ очевидцы разместили фото момента, когда с парковки эвакуировали автомобили, пока их хозяева ходили за покупками.

Уважаемые автолюбители, будьте внимательны, не нарушайте правила парковки, и тогда вам не придется искать свои машины на штрафстоянках.

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Комментарии

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Горожанин
2018-03-11 12:49:58
У " Магнита" на Ровио насчитал более 20 пустующих мест для парковки инвалидов. И это постоянная картина. Если есть десяток свободных, почему в это время остальные нельзя занять обычным водителям?! Глупость и видимость заботы о людях
Светлана Романова
2018-03-11 11:53:38
садитесь на коляски и рассуждайте, вы водители и можете в любое время оказаться на их месте, добрые вы наши. Желаю вам этого "счастья"
Zim
2018-03-11 12:35:57
Светлана Романова, у инвалида всегда должна быть ВОЗМОЖНОСТЬ, а сотни пустующих мест, разве это не бред? Почему пожилой водитель, или мать с малолетними детьми должны переться по не чищенной ото льда стоянке, когда заведомо известно, что никогда не бывает такого наплыва инвалидов, чтобы заполнить хотя бы четверть предназначенных для них, парковочных мест?
gaudealis
2018-03-11 11:42:09
Согласен про пандусы, но вы посмотрите, как в некоторых местах их сделали. Они больше похожи на американские горки, ни один инвалид по ним спуститься не сможет, не рискуя отправиться на тот свет.
В большинстве случаев в России для инвалида проблема выйти на улицу: в многоквартирных домах как правило пандусов нет, в лифты инвалидная коляска не помещается и т.д.
2018-03-11 11:16:46
согласен. учитывая это, у меня возникает вопрос о количестве оборудованных мест для стоянки для инвалидов. Вот нахрена их столько там????!!!!! можно подумать, инвалиды туда в таком количестве вояжи устраивают... в россии эти люди линий раз боятся на улицу выйти, а тут... смешно даже. мракобесы
Zim
2018-03-11 12:25:02
А может эти парковки специально для ГИБДД сделаны? Или может это нас приучают, что абсурд - это норма?
Олег Серов
2018-03-11 11:31:01
Согласен с Вами ,
кир
2018-03-11 11:01:11
Пандусы тоже везде сделали, переняв западные веяния. Однако ни разу не видел, чтобы по ним поднимались инвалиды на колясках. До магазинов инвалидам просто не добраться. Враньё и показуха как всегда.
Гость
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