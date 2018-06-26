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Новости. Общество
19:40, 26 Июня 2018

ФОТО: У жительницы Британии лопнули губы после инъекций

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Представители клиники посоветовали ей не увлекаться оральным сексом.

26-летняя Шарлотт Нил из Эссекса (Англия) решила сделать инъекции филлеров для увеличения губ, рассказывает Cjsmopolitan. Британка отправилась в местную клинику и заплатила 170 фунтов (около 14 тысяч рублей) за процедуру.

Через некоторое время губы Шарлотт начали болеть и опухать. Она выяснила, что врачи неравномерно закачали наполнитель. Девушка обратилась в клинику, но ей посоветовали подождать и сделали массаж губ. Это не помогло добиться нужной формы, и Шарлотт сделала повторную процедуру.

После очередных инъекций губы раздуло еще больше: они стали лопаться, а содержимое вытекало наружу. Британка записала видео, чтобы показать пользователям последствия. Ролик вызвал реакцию в соцсетях.

С Шарлотт связался представитель клиники и стал ее оскорблять. Он заявил, что процедура была проведена по всем правилам, и в клинике используются только качественные филлеры. Мужчина посоветовал девушке перестать увлекаться оральным сексом и намекнул, что ее бойфренд мог занести ей инфекцию. Британку возмутили необоснованные обвинения, поэтому она решила поделиться этой историей с подписчиками и журналистами.

Видео восприимчивым людям смотреть не рекомендуем.

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