ФОТО: Уборщики мусора на Древлянке прорыли лаз к мусоропроводу

В Петрозаводске уборщикам мусора пришлось сделать в сугробе тропу, чтобы добраться до мусоропровода, так как обычный подход перекрывают водители, паркующие свои авто близко у подъезда.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал фото, на котором запечатлел, как у дома №13 на улице Древлянка уборщики мусора сделали тропу в огромном сугробе, чтобы подойти к мусоропроводу.



фото Столицы на Онего

В комментарии к фото горожанин написал, что прорыть ход уборщикам пришлось из-за водителей, которые постоянно паркуют свои машины у подъезда, перекрывая подход, мешая всем – жильцам, врачам "скорой", не говоря уже о пожарных.



фото Столицы на Онего