ФОТО: В Карелии "Кижская регата" стартовала, несмотря на холод и дождь

В республике 25 экипажей вышли на старт лодочной гонки "Кижская регата".

Сегодня начался основной день фестиваля традиционного судостроения и судоходства на острове Кижи, передает пресс-служба карельского правительства.

Несмотря на непогоду, за гонками на "кижанках" и старинных лодках наблюдает множество зрителей. Для гостей острова подготовлена большая программа в Кижской гавани "Людям праздник — лодкам честь": народные игры, павильон "Кижский ихтиоцентр", демонстрация приготовления "Кижского чая", "Кижской ухи", выставка ремесленных изделий, сувенирная торговля музея и концерт.