ФОТО: В Карелии "Кижская регата" стартовала, несмотря на холод и дождь

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В республике 25 экипажей вышли на старт лодочной гонки "Кижская регата".
Сегодня начался основной день фестиваля традиционного судостроения и судоходства на острове Кижи, передает пресс-служба карельского правительства.
Несмотря на непогоду, за гонками на "кижанках" и старинных лодках наблюдает множество зрителей. Для гостей острова подготовлена большая программа в Кижской гавани "Людям праздник — лодкам честь": народные игры, павильон "Кижский ихтиоцентр", демонстрация приготовления "Кижского чая", "Кижской ухи", выставка ремесленных изделий, сувенирная торговля музея и концерт.
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