ФОТО: В Карелии мотоциклист улетел в кювет из-за разбросанных по дороге досок

В Олонецком районе в ДТП пострадал мотоциклист, сообщает ГИБДД республики.

ДТП произошло в 21:50 в Видлице, сообщает паблик "Госавтоинспекция Карелии".

27-летний водитель мотоцикла Kawasaki, двигаясь по дороге, наехал на доски, находящиеся на проезжей части. В результате этого наезда транспортное средство съехало в кювет.

Мотоциклист получил травмы. Ему назначено амбулаторное лечение.