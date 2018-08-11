10:16, 11 Августа 2018
ФОТО: В Карелии мотоциклист улетел в кювет из-за разбросанных по дороге досок
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В Олонецком районе в ДТП пострадал мотоциклист, сообщает ГИБДД республики.
ДТП произошло в 21:50 в Видлице, сообщает паблик "Госавтоинспекция Карелии".
27-летний водитель мотоцикла Kawasaki, двигаясь по дороге, наехал на доски, находящиеся на проезжей части. В результате этого наезда транспортное средство съехало в кювет.
Мотоциклист получил травмы. Ему назначено амбулаторное лечение.
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