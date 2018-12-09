16:08, 09 Декабря 2018
ФОТО: В Карелии на федеральных дорогах – снег, метель и гололедица, водителей просят быть осторожными
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В ГИБДД Карелии предупреждают водителей о снеге, метелях и гололедице на федеральных трассах.
Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в районе федеральных трасс на территории республики идет умеренный снег, метель, на дорогах гололедица.
Настоятельно рекомендуем водителям соблюдать дистанцию и скоростной режим – говорится в сообщении ГИБДД.
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