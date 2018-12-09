ФОТО: В Карелии на федеральных дорогах – снег, метель и гололедица, водителей просят быть осторожными

В ГИБДД Карелии предупреждают водителей о снеге, метелях и гололедице на федеральных трассах.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в районе федеральных трасс на территории республики идет умеренный снег, метель, на дорогах гололедица.

Настоятельно рекомендуем водителям соблюдать дистанцию и скоростной режим – говорится в сообщении ГИБДД.