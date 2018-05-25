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Новости. Происшествия
07:25, 25 Мая 2018

ФОТО: Появились снимки с места столкновения двух грузовиков на территории карьера в Карелии

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Стали известны подробности и появились кадры с места столкновения двух грузовиков на территории карьера вблизи посёлка Лахколампи в Суоярвском районе Карелии.

Напомним, как сообщил портал ДТП Петрозаводска и Карелии, авария с участием двух грузовиков КАМАЗ и MAN произошла 23 мая в светлое время суток на относительно прямом участке грунтовой дороги.

По информации Управления ГИБДД по Карелии, водитель грузового автомобиля КАМАЗ допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с самосвалом MAN.

В результате происшествия 30-летний водитель КАМАЗа получил травмы и был госпитализирован в лечебное учреждение. В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения.

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