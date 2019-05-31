ФОТО: В Карелии общественники нашли нарушения в благоустройстве двух городов

ОНФ в Карелии призвал власти Костомукши и Сортавалы устранить недочеты.

В Костомукше по инициативе ОНФ в рейд отправилась комиссия

"Во дворе по улице Мира на новом асфальте мы обнаружили несколько углублений. А у первого подъезда дома №18 деформировался битумный шов. Такая же проблема выявлена у магазина между проездом и поребриком. Кроме того, на газонах не взошла посаженная трава", – рассказала член регионального штаба ОНФ Оксана Шаманская.



ОНФ Карелии

Представитель подрядчика заверил, что недочеты будут устранены до 10 июля.

В ходе проверки общественных территорий в Сортавале активисты ОНФ обнаружили дефекты в парке "Ваккосалми" – во входной зоне частично просела плитка.



ОНФ Карелии

В администрации Костомукши и Сортавалы были направлены обращения с просьбой устранить недочеты, допущенные при благоустройстве дворовых и общественных территорий.