ФОТО: В Карелии окропили трассу святой водой

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В День памяти жертв ДТП в Сегеже освятили наиболее опасные участки автодороги.
Руководящий состав ФГКУ "4 отряд ФПС по Республике Карелия", сообщается в паблике МЧС, принял участие в мероприятиях, организованных ГИБДД Сегежи и приуроченных Дню памяти жертв ДТП, который ежегодно проводится в третье воскресенье ноября.
Сотрудники МЧС и ГИБДД, настоятель Троицкого храма Сегежи Отец Мануил (Полищук) почтили память погибших в ДТП граждан на 693, 702, 721 км ФАД "Кола", после чего Отец Мануил (Полищук) отслужил молебен и освятил наиболее опасные участки автодороги.
Всех водителей призывают соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными и аккуратными на дороге!
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