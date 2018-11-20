ФОТО: В Карелии окропили трассу святой водой

В День памяти жертв ДТП в Сегеже освятили наиболее опасные участки автодороги.

Руководящий состав ФГКУ "4 отряд ФПС по Республике Карелия", сообщается в паблике МЧС, принял участие в мероприятиях, организованных ГИБДД Сегежи и приуроченных Дню памяти жертв ДТП, который ежегодно проводится в третье воскресенье ноября.



ФОТО паблика "4 отряд ФПС по Республике Карелия"

Сотрудники МЧС и ГИБДД, настоятель Троицкого храма Сегежи Отец Мануил (Полищук) почтили память погибших в ДТП граждан на 693, 702, 721 км ФАД "Кола", после чего Отец Мануил (Полищук) отслужил молебен и освятил наиболее опасные участки автодороги.



фото паблика "4 отряд ФПС по Республике Карелия"

Всех водителей призывают соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными и аккуратными на дороге!