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Новости. Общество
07:25, 03 Сентября 2019
фото: Заповедник "Костомукшский" / ВК

ФОТО: В Карелии осы построили гигантский улей в стене дома

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Жители Карелии обнаружили во время ремонта осиный улей впечатляющего размера.

Люди, обнаружившие в процессе ремонта крупный осиный улей в стене здания, принесли его в заповедник "Костомукшский". Об этом сообщает паблик заповедника в соцсети. Улей на момент его обнаружения уже покинули осы.

Как информирует паблик заповедника, такой улей строят бумажные (общественные) осы. Эти насекомые не обладают способностью вырабатывать воск, поэтому строят жилище из маленьких кусочков попавшейся им древесины.

"Размер осиного улья может колебаться от диаметра теннисного мячика до баскетбольного мяча, а иногда и больше. Соты располагаются горизонтально, выходами вниз. По мере увеличения размеров улья возрастает и число "этажей", количество которых к концу сезона может достигнуть десятка", - рассказывают в заповеднике "Костомукшский".

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