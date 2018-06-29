ФОТО: В Петрозаводске автомобиль провалился в огромную яму, появившуюся после ливня

В отдаленном микрорайоне города дорогу после дождя размыло так, что "Газель" чуть не ушла под землю.

В паблике "Подслушано в ПТЗ" горожане опубликовали фото с автомобилем, оказавшемся в огромной яме после дождя. Небезопасно ездить сегодня по дорогам в микрорайоне Соломенное. "Газель", перевозящая мебель, чуть не перевернулась.