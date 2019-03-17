10:43, 17 Марта 2019
ФОТО: В Петрозаводске на Карельском проспекте столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие
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Авария с участием грузовика и двух легковушек произошла вчера на Карельском проспекте в районе дома № 14.
По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 37-летний водитель, управляя автомобилем "Скания", совершил наезд на стоящий внедорожник "Рено Дастер", который отбросило на автомобиль "Ниссан".
В результате происшествия 22-летней пассажирке "Ниссана" была оказана медицинская помощь.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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