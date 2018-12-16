ФОТО: В Петрозаводске начали устанавливать главную елку

На площади Кирова начались работы по установке новогодней ели.

В паблике "Живой Петрозаводск" выложили фото Михаила Шкрыкина, который запечатлел подготовку Петрозаводска к Новому году. В субботу фотограф прогулялся по центру города и обнаружил, что на площади Кирова начали устанавливать главную елку.

Напомним, в этом году решено усилить праздничное оформление на центральных улицах города, закупив новые светодиодные консоли, растяжки, прожекторы и световые фигуры. В администрации Петрозаводска обещают полностью украсить город к 25 декабря.