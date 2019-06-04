ФОТО: В Петрозаводске начался масштабный ремонт самых изношенных дорог

О ходе ремонта дорог в Петрозаводске рассказала Ирина Мирошник.

В Петрозаводске 3 июня на Комсомольском проспекте, где активно ведется фрезеровка асфальта, прошло выездное совещание по ремонту дорог.

Под шум работающей техники Ирина Мирошник рассказала журналистам, что 24 мая состоялся аукцион на ремонт дорог города в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). Контракт на 331 млн рублей выиграла фирма из Санкт-Петербурга – ЗАО "АБЗ-Дорстрой", которая должна будет выполнить работы до 30 сентября этого года.



Столица на Онего

"Компания с достаточно хорошей репутацией, на начальных этапах нашего сотрудничества проявила себя достойно с точки зрения подготовки смет, документов, - сказала Ирина Мирошник. – В рамках нацпроекта будет отремонтировано 15 улиц Петрозаводска. Перечень объектов определялся исходя из самой высокой степени износа. С 1 июня уже началась фрезеровка асфальта".

По словам главы города, на половине улиц будет отремонтирована не только проезжая часть, но и тротуар.

И работать новый подрядчик будет по-новому: асфальт будет фрезероваться не сразу на всех дорогах, а поэтапно.

"Срезается асфальт, выполняются ремонтные работы, затем переходят работать на следующую улицу, - пояснила Мирошник. – Всех автомобилистов будем предупреждать о планирующемся ремонте".

Несмотря на указанные сроки завершения ремонта дорог 30 сентября, по словам Ирины Мирошник, подрядчик обещает сдать все уже к середине августа. Контролировать работы в этом году будет не только общественность.



Евгений Антонов/Столица на Онего

"Проверять качество асфальта будет независимая экспертиза, - сообщила Мирошник журналистам, - компания, которая будет проводить экспертизу, определится на аукционе. Оплачиваться все будет из городского бюджета".

"Примерно 1,5 млн рублей обойдется нам экспертиза по всем объектам ремонта, - сказал Андрей Бекелев, начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации Петрозаводска, - будет сделано порядка 140 проб. Та организация, которая имеет аккредитованную лабораторию, та и будет смотреть".

Также Ирина Мирошник пояснила, что в ходе торгов на ремонт 15 дорог сложилась экономия в 60 млн рублей, которая позволит дополнительно отремонтировать еще две улицы.

"Добавляется две улицы - Университетская, там необходимы работы и с точки зрения проживания жителей Петрозаводска, и с точки зрения доступа студентов к учебе. Работы будут выполнены по капитальному ремонту дороги, которой, собственно, там нет. Вторая дорога, которая рассматривается как дополнительная, – это Шуйское шоссе. Сейчас определяем, достаточно ли будет тех средств, которые мы сэкономили в процессе торгов. По дополнительным дорогам проходят аукционы".

Представитель компании-подрядчика Евгений Антонов заверил, что гарантийный срок на покрытие составляет 4 года, ЗАО "АБЗ-Дорстрой" готово будет выполнить гарантийные работы в рамках контракта по первому требованию заказчика, если в этом появится необходимость.



Столица на Онего

В основной перечень объектов ремонта муниципального контракта вошли:

- наб. Онежская, от ул. Еремеева до пр. Ленина;

- пр. Карла Маркса, от наб. Онежской до пл. Ленина;

- тротуары пр. Карла Маркса, от наб. Онежской до пл. Ленина (по обеим сторонам);

- ул. Куйбышева, от пр. Карла Маркса до ул. Германа Титова;

- ул. Дзержинского, от ул. Красной до ул. Вольной;

- ул. Кирова, от пр. Ленина до наб. Варкауса;

- ул. Красная, от ул. Антикайнена до ул. Анохина;

- ул. Гоголя, от пл. Ленина до путепровода;

- ул. Пушкинская, от пр. Ленина до пр. Карла Маркса;

- тротуары ул. Пушкинской, от пр. Ленина до пр. Карла Маркса (по обеим сторонам);

- пр. Ленина, от наб. Онежской до пл. Гагарина;

- тротуары пр. Ленина, от наб. Онежской до пл. Гагарина (по обеим сторонам);

- пл. Гагарина, весь участок;

- ул. Шотмана, от пл. Гагарина до ул. Краснофлотской;

- тротуары ул. Шотмана, от пл. Гагарина до ул. Чапаева;

- ул. Красноармейская, от пл. Гагарина до моста через р. Лососинка;

- пр. Александра Невского, от ул. Ригачина до пр. Комсомольского;

- пр. Первомайский, от ул. Мелентьевой до ш. Шуйского;

- ш. Лососинское, от путепровода до ул. Ярославской.



Столица на Онего