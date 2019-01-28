ФОТО: В Петрозаводске от "Биг Бена" почти ничего не осталось

В столице Карелии продолжается снос незаконной стелы с часами.

Как рассказал фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов, работы по демонтажу конструкции продолжаются вечером.

"Искры от болгарки красиво светятся в синем небе", - рассказал он.

Напомним, утром в понедельник в Петрозаводске начали демонтаж башни "Биг Бен", которую еще в 2015 года суд постановил снести. По словам мастера подрядной организации, снос конструкции на площади Гагарина завершится вечером.

Позже все части стелы погрузят и увезут в троллейбусное депо на ответственное хранение.

Башня с часами, известная как "Биг Бен", была установлена в рамках благоустройства площади Гагарина ко Дню города в 2013 году. Ее подарил карельской столице предприниматель из Ленобласти Эдуард Чирко. Строительство стелы вызвало протесты со стороны архитектурной общественности Петрозаводска, в результате чего инициативная группа с участием Вячеслава Орфинского и Елены Ициксон обратилась с иском в суд.