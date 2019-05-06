07:15, 06 Мая 2019
ФОТО: Жители Петрозаводска жалуются на отремонтированный мост у железнодорожного вокзала
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Жители столицы Карелии возмущены качеством ремонта перехода через железную дорогу у вокзала на площади Гагарина.
В паблике "Подслушано в ПТЗ" горожане разместили фото отремонтированного асфальтового покрытия на ступенях перехода через железнодорожные пути у вокзала. Недоумение у петрозаводчан вызвало не только качество работ. При ремонте подрядчики не учли также и интересы родителей, преодолевающими мост с колясками и велосипедами.
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