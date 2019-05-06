ФОТО: Жители Петрозаводска жалуются на отремонтированный мост у железнодорожного вокзала

Жители столицы Карелии возмущены качеством ремонта перехода через железную дорогу у вокзала на площади Гагарина.

В паблике "Подслушано в ПТЗ" горожане разместили фото отремонтированного асфальтового покрытия на ступенях перехода через железнодорожные пути у вокзала. Недоумение у петрозаводчан вызвало не только качество работ. При ремонте подрядчики не учли также и интересы родителей, преодолевающими мост с колясками и велосипедами.