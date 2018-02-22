Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:59, 22 Февраля 2018
фото: фото: ПетрГУ

ФОТО: В Петрозаводске прошла ярмарка родных языков

По теме

Парфенчиков: "Наша российская армия – одна из лучших"
22.02.18 11:29
ВИДЕО: Актриса театра из Карелии рассказала, как нужно делать селфи
22.02.18 11:21
Осужденный за взятки бывший замминистра труда Карелии Гивий Карапетов признан банкротом
22.02.18 11:11
Все новости
Загрузка...

В Международный день родного языка, который отмечался накануне, в ПетрГУ впервые состоялась языковая ярмарка.

"В Молодежном иннопарке собрались иностранные студенты подготовительного факультета, Медицинского института, Института филологии ПетрГУ и Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова, чтобы рассказать о своем родном языке", - сообщили в вузе.


фото: ПетрГУ

Участниками мероприятия стали студенты из Армении, Афганистана, Вьетнама, Иордании, Испании, Камбоджи, Монголии, Португалии, Сербии, Туркменистана, Эквадора и Японии.


фото: ПетрГУ

"На языковой ярмарке можно было узнать, как написать имя на арабском, как признаться в любви на дари и какие непереводимые слова есть в разных языках, а также увидеть костюмы разных стран, попробовать национальную кухню и пообщаться с иностранцами", - отметили в университете.


фото: ПетрГУ

По теме

Парфенчиков: "Наша российская армия – одна из лучших"
22.02.18 11:29
ВИДЕО: Актриса театра из Карелии рассказала, как нужно делать селфи
22.02.18 11:21
Осужденный за взятки бывший замминистра труда Карелии Гивий Карапетов признан банкротом
22.02.18 11:11
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
grigorjev
2018-02-22 10:16:15
Tulimmo/приехали. " Национальный гнет двух родственных народов Республики Карелия проводится властями Республики Карелия... На улицах столицы Карелии не найти вывески на финском или карельском языке! Госкомиссия к 100-летию Республики Карелия только помогает уничтожать карельскую самобытность!". Это из Обращения к Путину, Чайка, Памфиловой, Матвиенко, Володину и другим.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.02.2018, 14:54
В Карелию идут морозы
16.02.2018, 09:52
"Пилоты ругались, пока лайнер не врезался в землю"
17.02.2018, 12:17
Ford Fusion рухнул с моста в Петрозаводске
15.02.2018, 08:53
"Лайф" рассказал из-за чего убили женщину в общежитии на Ключевой
16.02.2018, 16:29
"У нас курицы несут яйца, мы этими яйцами кормим хорька и ежика"
16.02.2018, 10:01
Парфенчиков пообещал новых чиновников в министерствах Карелии

Аналитика

20.02.2018 15:04
Обществоведение
"Ниже пояса не бить и не лизать" 6
Основатель и редактор "Новой газеты", известный российский журналист Дмитрий Муратов пообщался с карельскими коллегами и поделился своими взглядами на политику, современную журналистику и общество.
Своя изюминка 6
20.02.2018 14:33
"У нас курицы несут яйца, мы этими яйцами кормим хорька и ежика" 2
16.02.2018 16:29
Кто стоит за карельскими телеграм-каналами? 3
12.02.2018 14:47
Кто самый богатый кандидат? 3
12.02.2018 12:00
Вся аналитика

Чтиво

21.02.2018 10:00
Личное мнение
Автовладельцам Франции запретили пользоваться мобильным даже в стоящей машине
Какие изменения в законодательства ждут водителей в 2018 году, и как они изменят жизнь автовладельцев, - об этом рассуждает директор автошколы "Престиж" Жанна Беляева.
Петрозаводчане проводили масленицу со SKODA
21.02.2018 09:45
"Шевроле Нива": надежный и верный друг 2
20.02.2018 15:48
"Гиперборея" – новые открытия
19.02.2018 15:02
архив чтиво

Медиа

О перспективах развития отрасли машиностроения в Карелии, сотрудничестве с другими регионами и странами, планах на будущее, в студии ТНТ-ОНЕГО беседуют ведущий Денис Базанков и директор филиала ОАО АЭМ-Технологи «Петрозаводскмаш» Владимир Семикопенко
Сегодня 09:04
все фото и видео

Опрос

За кого бы вы проголосовали, если бы выборы президента РФ прошли в ближайшее воскресенье?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»