ФОТО: В Петрозаводске прошла ярмарка родных языков

В Международный день родного языка, который отмечался накануне, в ПетрГУ впервые состоялась языковая ярмарка.

"В Молодежном иннопарке собрались иностранные студенты подготовительного факультета, Медицинского института, Института филологии ПетрГУ и Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова, чтобы рассказать о своем родном языке", - сообщили в вузе.



фото: ПетрГУ

Участниками мероприятия стали студенты из Армении, Афганистана, Вьетнама, Иордании, Испании, Камбоджи, Монголии, Португалии, Сербии, Туркменистана, Эквадора и Японии.



фото: ПетрГУ

"На языковой ярмарке можно было узнать, как написать имя на арабском, как признаться в любви на дари и какие непереводимые слова есть в разных языках, а также увидеть костюмы разных стран, попробовать национальную кухню и пообщаться с иностранцами", - отметили в университете.