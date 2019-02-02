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Новости. От читателей
12:50, 02 Февраля 2019
фото: читателя "Столицы на Онего"

ФОТО: В Петрозаводске родители отказались водить своих детей на танцевальные занятия из-за угрозы возникновения пожара в помещении

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Родители младшей группы танцевального клуба в Петрозаводске увидели протекающий потолок в здании и, опасаясь возникновения пожара из-за замыкания проводки, перестали водить своих детей на занятия.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась петрозаводчанка, у которой ребенок ходит на занятия в младшую группу танцевального клуба Петрозаводска, и сообщила, что они вынуждены были отказаться от тренировок в помещении третьего этажа ТЦ "Весна" на улице Чапаева, 45 из-за опасной ситуации, которую никто не спешит исправлять.


фото читателя Столицы на Онего

"3 этаж ТЦ Весна сдается в аренду детским танцевальным клубам, - написала петрозаводчанка, - 30 января родители привели своих детей на занятие и увидели течь на потолке рядом с осветительными приборами. После нашего обращения в администрацию здания, под льющуюся с потолка воду были поставлены ведра. Нам сказали, что это все, что они могут сделать. В этот же день родители обзвонили все инстанции (МЧС, Дежурные по городу и т.д.), и везде был один ответ — вам не к нам. Дежурный сотрудник полиции дал развернутый ответ: "Какие-либо действия и выезд на место различных экстренных служб будет только в том случае, если что-нибудь произойдет, поэтому просто не водите своего ребенка туда на занятия. Это коммерческое здание, и они имеют право сдавать помещения в любом состоянии". Родители в отчаяние, занятия прерывать никто не хочет, но жизни детей нам дороже".


фото читателя "Столицы на Онего"

На данный момент, по словам автора сообщения, около 50 родителей отказались от занятий в этом помещении, но туда продолжают ходить другие группы, где дети старше, а также посетители магазина.

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