ФОТО: В Петрозаводске упавший с крыши снег разбил иномарку

Происшествие случилось во дворе дома №14 по улице Фрунзе.

По свидетельствам очевидца, с крыши дома упал снег, в результате пострадала припаркованная во дворе иномарка.

Судя по фото, которое разместили в группе "ДТП Петрозаводска и Карелии", в машине разбито лобовое стекло и повреждена крыша.