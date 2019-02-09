ФОТО: В Петрозаводске упавший с крыши снег разбил иномарку

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Происшествие случилось во дворе дома №14 по улице Фрунзе.
По свидетельствам очевидца, с крыши дома упал снег, в результате пострадала припаркованная во дворе иномарка.
Судя по фото, которое разместили в группе "ДТП Петрозаводска и Карелии", в машине разбито лобовое стекло и повреждена крыша.
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