ФОТО: В Петрозаводске установленную вместо снесенного "Биг Бена" клумбу украсили цветами

На клумбе стоимостью около полутора миллионов рублей, установленной на месте скандальной башни "Биг Бен", появились живые цветы.

На площади Гагарина работники Городского комбината благоустройства украсили клумбу, которую прежде установила фирма-подрядчик "Северин".

Ранее сообщалось, что при подготовке территории сквера специалисты демонтировали основание предыдущего монумента, выровняли, а также замостили поверхность под конструкцией.

Напомним, "Биг Бен" был снесен 28 января. Надземная часть стелы с часами была демонтирована, подземная часть – законсервирована. По сообщению администрации Петрозаводска, конструкция представляла опасность из-за деформации и трещины. Работы по договоренности с городскими властями в рамках оказания спонсорской помощи провела одна из строительных компаний города, уточнили в мэрии. Таким образом было исполнено решение суда.