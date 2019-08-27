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Новости. Общество
06:40, 27 Августа 2019
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

ФОТО: В Петрозаводске установленную вместо снесенного "Биг Бена" клумбу украсили цветами

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На клумбе стоимостью около полутора миллионов рублей, установленной на месте скандальной башни "Биг Бен", появились живые цветы.

На площади Гагарина работники Городского комбината благоустройства украсили клумбу, которую прежде установила фирма-подрядчик "Северин".

Ранее сообщалось, что при подготовке территории сквера специалисты демонтировали основание предыдущего монумента, выровняли, а также замостили поверхность под конструкцией. 

Напомним, "Биг Бен" был снесен 28 января. Надземная часть стелы с часами была демонтирована, подземная часть – законсервирована. По сообщению администрации Петрозаводска, конструкция представляла опасность из-за деформации и трещины. Работы по договоренности с городскими властями в рамках оказания спонсорской помощи провела одна из строительных компаний города, уточнили в мэрии. Таким образом было исполнено решение суда.

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