ФОТО: В Петрозаводске установленную вместо снесенного "Биг Бена" клумбу украсили цветами
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На клумбе стоимостью около полутора миллионов рублей, установленной на месте скандальной башни "Биг Бен", появились живые цветы.
На площади Гагарина работники Городского комбината благоустройства украсили клумбу, которую прежде установила фирма-подрядчик "Северин".
Ранее сообщалось, что при подготовке территории сквера специалисты демонтировали основание предыдущего монумента, выровняли, а также замостили поверхность под конструкцией.
Напомним, "Биг Бен" был снесен 28 января. Надземная часть стелы с часами была демонтирована, подземная часть – законсервирована. По сообщению администрации Петрозаводска, конструкция представляла опасность из-за деформации и трещины. Работы по договоренности с городскими властями в рамках оказания спонсорской помощи провела одна из строительных компаний города, уточнили в мэрии. Таким образом было исполнено решение суда.
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