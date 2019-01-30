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Новости. Общество
15:55, 30 Января 2019
фото: "Столица на Онего"

В мэрии Петрозаводска рассказали, почему снесли "Биг Бен"

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Председатель комитета градостроительства и землепользования Евгений Перов прокомментировал снос "Биг Бена", сообщили в мэрии Петрозаводска.

"В понедельник, 28 января, была демонтирована надземная часть стелы с часами на пл. Гагарина, осуществлена консервация подземной части. Работы по договоренности с администрацией в рамках оказания спонсорской помощи провела одна из строительных компаний города. Средств бюджета на это мероприятие потрачено не было. Таким образом было исполнено решение суда. Производить эти работы самостоятельно собственник отказывался", – отметил Евгений Перов.

Сообщили, что конструкция представляла опасность из-за деформации и трещины. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2019-01-30 16:35:37
))) Назвать причиной исполнение решения суда побоялись. Какая-то опасность разрушения появилась.
Если решение суда, то возникает вопрос к сносу Пассажа!
gaudealis
2019-01-30 16:29:39
Ещё раз озвучу свою мысль: после смерти экс-мэра (чиновника с огромным стажем) должно было остаться немало имущества, которое по наследству причитается его родственникам.
Снос Биг-Бена должен осуществляться за счёт лиц, вступивших в наследство.
ЕСЛИ ЧИНОВНИК НАКОСЯЧИЛ - ОН ДОЛЖЕН ОТВЕЧАТЬ СВОИМ ИМУЩЕСТВОМ. В СЛУЧАЕ ЕГО СМЕРТИ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ ЕГО НАСЛЕДНИКИ.
В данном случае весь сыр-бор случился из-за принятия конкретным чиновником решения об установке стелы, которое впоследствии было признано судом незаконным. При этом никакой ответственности чиновник не понёс. Это в корне неправильно.
кир
2019-01-30 16:02:19
Так не бывает. Тоже мне спонсора нашли. Отплатили разрешением для бизнеса.
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