В мэрии Петрозаводска рассказали, почему снесли "Биг Бен"

Председатель комитета градостроительства и землепользования Евгений Перов прокомментировал снос "Биг Бена", сообщили в мэрии Петрозаводска.

"В понедельник, 28 января, была демонтирована надземная часть стелы с часами на пл. Гагарина, осуществлена консервация подземной части. Работы по договоренности с администрацией в рамках оказания спонсорской помощи провела одна из строительных компаний города. Средств бюджета на это мероприятие потрачено не было. Таким образом было исполнено решение суда. Производить эти работы самостоятельно собственник отказывался", – отметил Евгений Перов.

Сообщили, что конструкция представляла опасность из-за деформации и трещины.