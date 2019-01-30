В мэрии Петрозаводска рассказали, почему снесли "Биг Бен"

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Председатель комитета градостроительства и землепользования Евгений Перов прокомментировал снос "Биг Бена", сообщили в мэрии Петрозаводска.
"В понедельник, 28 января, была демонтирована надземная часть стелы с часами на пл. Гагарина, осуществлена консервация подземной части. Работы по договоренности с администрацией в рамках оказания спонсорской помощи провела одна из строительных компаний города. Средств бюджета на это мероприятие потрачено не было. Таким образом было исполнено решение суда. Производить эти работы самостоятельно собственник отказывался", – отметил Евгений Перов.
Сообщили, что конструкция представляла опасность из-за деформации и трещины.
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