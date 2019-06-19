ФОТО: В Петрозаводске загорелся контейнер для раздельного сбора мусора

В столице Карелии, на Древлянке накануне вечером загорелся мусорный контейнер.

В Петрозаводске накануне, около 21.40 возле дома № 9 по бульвару Интернационалистов загорелся контейнер для сбора бумаги и картона.

На месте происшествия работала бригада пожарных.

Корреспондент "Столицы на Онего" запечатлел борьбу спасателей с огнем. Пожар потушили быстро.