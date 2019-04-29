ФОТО: В Петрозаводске зацвели лиственницы

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В паблике Водлозерского парка сообщили, что цветет лиственница довольно редко – раз в 5 лет.
В паблике "Национальный парк "Водлозерский" пишут, что это довольно редкое явление. Цветет лиственница – раз в 5 лет. При этом дереву должно быть не менее 20 лет. А иногда лиственницы начинают цвести только спустя 30 лет после посадки.
Поэтому одновременно увидеть большое количество цветущих деревьев – нереально. Период цветения занимает от 5 до 10 дней.
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