ФОТО: В Петрозаводске зацвели лиственницы

В паблике Водлозерского парка сообщили, что цветет лиственница довольно редко – раз в 5 лет.

В паблике "Национальный парк "Водлозерский" пишут, что это довольно редкое явление. Цветет лиственница – раз в 5 лет. При этом дереву должно быть не менее 20 лет. А иногда лиственницы начинают цвести только спустя 30 лет после посадки.

Поэтому одновременно увидеть большое количество цветущих деревьев – нереально. Период цветения занимает от 5 до 10 дней.