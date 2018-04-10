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Новости. Общество
10:51, 10 Апреля 2018
фото: vk.com/lahdenpohja

ФОТО: В посёлке Карелии жилой многоквартирный дом утонул в луже

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В Лахденпохском районе жители поселка Куркиеки добираются до своего дома вброд по огромной глубокой луже, похожей на озеро.

В паблике "Лахденпохья навсегда" жители поселка Куркиеки разместили фото, на которых запечатлели, как живут люди в доме №8 по улице Новая в поселке. Их дом буквально утонул в огромной луже. Попасть в подъезд можно только в болотных сапогах.

"Обращаемся к руководству города Лахденпохья, а если быть точнее, к руководству п.Куркиеки, - пишут жители затонувшего дома, - вы только посмотрите, как мы живем! Вам не стыдно, а? А ведь по данному адресу живут маленькие дети".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-04-10 11:43:08
Куркулям не нравится, что соседские дети в ихней луже кораблики пускают.
Мизантроп
2018-04-10 11:42:10
Забастовка в аэропортах ФРГ грозит массовой отменой рейсов
Забастовка запланирована в аэропортах Франкфурта, Мюнхена, Кельна и Бремена. Профсоюз добивается повышения зарплаты для работников государственных и муниципальных организаций на 6 процентов.

Профсоюз Ver.di, защищающий интересы работников сферы обслуживания и госсектора, в понедельник, 9 апреля, объявил о проведении 10 апреля забастовок сотрудников наземных служб в аэропортах Франкфурта-на-Майне, Кёльна, Мюнхена и Бремена. По словам лидера Ver.di Франка Бзирске (Frank Bsirske), в забастовке будет участвовать персонал, осуществляющий контроль безопасности, доставляющий пассажиров из терминалов к самолетам, а также частично пожарные службы при аэропортах.

Забастовка в аэропорту Франкфурта начнется уже в 5 часов утра. Компания-оператор аэропорта Fraport предупредила о значительных задержках и отмене большого числа авиарейсов. Пассажирам рекомендуют связаться с авиакомпаниями, на рейсы которых они приобрели билеты. По данным Fraport, в первом терминале аэропорта весь день будут закрыты выходы на посадку A и Z. Кроме того, возможные акции протеста на территории аэропортов могут привести к тому, что на подъезде к аэропортам возникнут автомобильные пробки.
Как сообщил представитель профсоюза, на работу не выйдут сотрудники компаний пригородного общественного транспорта. Бастовать будут также сотрудники детских садов, городских служб обеспечения, а также местного самоуправления. Кроме того, во вторник не будет работать общественный транспорт в 9 городах федеральной земли Баден-Вюртемберг.

В других федеральных землях Германии Ver.di намерен организовывать забастовки вплоть до 13 апреля. Профсоюз требует от работодателей повысить зарплату 2,3 миллиона работников, занятых в государственной сфере, на 6 процентов или не менее 200 евро в месяц. В Потсдаме 15 и 16 апреля пройдет третий раунд переговоров профсоюза и работодателей о повышении зарплат. Предыдущие два раунда закончились безрезультатно.
User
2018-04-10 11:34:30
Везде стабильность! Ура, товарищи!
кир
2018-04-10 11:09:38
Всегда так жили и в прошлые годы. Канаву для воды копать никогда не будут.
dgin
2018-04-10 11:05:57
Дак у вас же "земляк " у власти , вот и обращайтесь , поможет непременно.
Беня
2018-04-10 11:00:38
Почему стыдно-то? Лужа вроде своя, не ворованная....
Гость
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