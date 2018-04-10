ФОТО: В посёлке Карелии жилой многоквартирный дом утонул в луже

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В Лахденпохском районе жители поселка Куркиеки добираются до своего дома вброд по огромной глубокой луже, похожей на озеро.
В паблике "Лахденпохья навсегда" жители поселка Куркиеки разместили фото, на которых запечатлели, как живут люди в доме №8 по улице Новая в поселке. Их дом буквально утонул в огромной луже. Попасть в подъезд можно только в болотных сапогах.
"Обращаемся к руководству города Лахденпохья, а если быть точнее, к руководству п.Куркиеки, - пишут жители затонувшего дома, - вы только посмотрите, как мы живем! Вам не стыдно, а? А ведь по данному адресу живут маленькие дети".
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