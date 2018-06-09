ФОТО: В Пряжинском районе с помпой открыли новый подвесной мост

В поселке Соддер Пряжинского района Карелии в субботу открыли новый пешеходный мост, соединяющий деревню Улялега и поселок Соддер.

"В торжественном открытии долгожданной переправы 9 июня вместе с жителями принял участие министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Олег Ермолаев, первый заместитель председателя Законодательного Собрания республики Ольга Шмаеник, а также руководство муниципалитета", - сообщает республиканское министерство строительства.



фото: Минстрой Карелии

Отмечается, что открытие нового подвесного моста для жителей стало настоящим праздником. Это единственная переправа, соединяющая деревню Улялега и поселок Соддер, где расположены социальные объекты и магазин.



фото: фото: Минстрой Карелии

"Старую плавучую конструкцию длиной 80 метров периодически ремонтировали, однако временные меры не делали переправу безопасной", - отмечают в Минстрое.



фото: фото: Минстрой Карелии

В прошлом году было принято решение о выделении средств на новый мост. Подрядчиком выступило петрозаводское ООО "СТ Строй". Стоимость работ составила 2,2 млн рублей.

Протяженность новой переправы – 100 метров. Вес подвесной конструкции – 16 тонн, высота – 3 метра.

"За последний год это уже девятый мост, который открывают в Пряжинском районе", - резюмируют в министерстве.