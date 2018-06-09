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Новости. Общество
15:56, 09 Июня 2018
фото: Минстрой Карелии

ФОТО: В Пряжинском районе с помпой открыли новый подвесной мост

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В поселке Соддер Пряжинского района Карелии в субботу открыли новый пешеходный мост, соединяющий деревню Улялега и поселок Соддер.

"В торжественном открытии долгожданной переправы 9 июня вместе с жителями принял участие министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Олег Ермолаев, первый заместитель председателя Законодательного Собрания республики Ольга Шмаеник, а также руководство муниципалитета", - сообщает республиканское министерство строительства. 


фото: Минстрой Карелии

Отмечается, что открытие нового подвесного моста для жителей стало настоящим праздником. Это единственная переправа, соединяющая деревню Улялега и поселок Соддер, где расположены социальные объекты и магазин. 


фото: фото: Минстрой Карелии

"Старую плавучую конструкцию длиной 80 метров периодически ремонтировали, однако временные меры не делали переправу безопасной", - отмечают в Минстрое.


фото: фото: Минстрой Карелии

В прошлом году было принято решение о выделении средств на новый мост. Подрядчиком выступило петрозаводское ООО "СТ Строй". Стоимость работ составила 2,2 млн рублей.

Протяженность новой переправы – 100 метров. Вес подвесной конструкции – 16 тонн, высота – 3 метра.

"За последний год это уже девятый мост, который открывают в Пряжинском районе", - резюмируют в министерстве.

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Комментарии

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Ванёк
2018-06-09 18:11:07
В Сочи кучу тонелей бьют по 2км а разные стороны , а тут убожество .
grigorjev
2018-06-09 17:44:12
На фотографии есть лица, виновные в махинациях с земельными участками в Пряжинском р-оне. Местная прокуратура закрыла глаза на преступление. Поэтому дела на этих направлены Президенту, в Генеральную прокуратуру и другие органы.
Valentina Vonti
2018-06-09 17:42:12
Пусть будет деревянный,чем никакого,селяне продукты приобретут и навестят своих соседей.
Михаил
2018-06-09 16:10:22
21-ый век на дворе, а они все деревянные мости строят, чтобы населенные пункты соединить...
кир
2018-06-09 16:46:32
Михаил, это у вас 21 век, а у многих наших людей и в голове и поступках всё тот же 17 век.
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