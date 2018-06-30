ФОТО: В Сегеже дерево обрушилось во двор жилого дома

В Карелии из-за сильного ветра падают деревья.

Очевидец происшествия опубликовал фото с места происшествия в паблике "Сегежа online..." в соцсети "Вконтакте".

Упавшее дерево задело многоэтажку, перегородило дорогу и чудом не повредило припаркованный во дворе автомобиль.