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Новости. От читателей
15:35, 03 Сентября 2018

ФОТО: В сетевом магазине Петрозаводска обвешивают покупателей, сообщил горожанин

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Петрозаводчанин сфотографировал подкорректированные на несколько тысячных граммов электронные весы.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал фото, на которых запечатлел электронные весы одного из сетевых магазинов в центре города, на которых уже был установлен вес в несколько тысячных граммов.

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Комментарии

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zanoza
2018-09-03 18:19:38
Обвешивают наглым образом :)
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