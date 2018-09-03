ФОТО: В сетевом магазине Петрозаводска обвешивают покупателей, сообщил горожанин

Петрозаводчанин сфотографировал подкорректированные на несколько тысячных граммов электронные весы.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал фото, на которых запечатлел электронные весы одного из сетевых магазинов в центре города, на которых уже был установлен вес в несколько тысячных граммов.