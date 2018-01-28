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Новости. Политика
17:24, 28 Января 2018

ФОТО, ВИДЕО: В столице Карелии акция сторонников Алексея Навального закончилась массовыми задержаниями

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Порядка 10 человек задержали в Петрозаводске на акции "Забастовка избирателей".

Как передает корреспондент "Столицы на Онего" с места событий, порядка 10 человек были задержаны полицией за участие в несогласованной властями акции "Забастовка избирателей".

Всего в акции участвовало порядка 200 человек. Они пришли в гайд-парк в устье Лососинки с российскими флагами, шариками с надписью "Навальный-2018" и плакатами. Полиция просила людей разойтись, так как в это же время здесь должно было состояться согласованное мэрией мероприятие патриотической направленности с участием велосипедистов. Сторонники Навального сначала стояли за забором, а затем стали проходить внутрь. Полицейские потребовали у одного из участников акции убрать плакат с надписью "Забастовка избирателей", а после его отказа вытолкнула за пределы гайд-парка и задержала.

Толпа начала скандировать "Это наш город!", "Позор! Позор!" и "Россия будет свободной!". 

После этого полиция еще несколько раз потребовала разойтись, но участники акции продолжили выкрикивать зозунги. После этого задержания продолжились. Среди тех, кого увели полицейские, – известный активист Виталий Флеганов, который год назад организовывал в Петрозаводске антикоррупционный митинг сторонников Навального.

По свидетельствам очевидцев, всего было задержано порядка 10 человек.

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Комментарии

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nae
2018-01-28 17:30:47
Не вижу патриотических велосипедистов.
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