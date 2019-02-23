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Новости. Происшествия
12:07, 23 Февраля 2019
фото: Столица на Онего

ФОТО: В страшном ДТП на трассе в Карелии погибли двое взрослых и один ребенок

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Смертельном ДТП вблизи Крошнозеро устроила 30-летняя водитель Сузуки.

По сообщению Госавтоиспекции Карелии, сегодня в 7:20 на федеральной дороге Сортавала в Пряжинском районе в ДТП погибли три человека. По предварительным данным, 30-летняя водитель Сузуки направлялась в сторону Петрозаводска. Девушка не справилась с управлением, ее автомобиль выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Лада Гранта.

Все, кто находился в машине, погибли: 68-летний водитель Лады, 68-летняя пассажирка и девочка 9 лет. Ребенок находился на заднем сиденье, в удерживающем устройстве.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту происшествия проводится проверка.

На месте работают инспекторы ДПС.

Корреспондент "Столицы на Онего" сообщает с места происшествия, что трасса сегодня очень скользская. Водители, будьте осторожны.

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