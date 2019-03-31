ФОТО: В Суоярви шифер сходит с крыш вместе со снегом, сообщают местные жители

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Жители Суоярви запечатлели на фото, как кучки крыши падают на землю вместе со снегом.
В паблике "Город 257. Суоярви" опубликовано сообщение от жителя города, который запечатлел, как разрушаются крыши старых но еще жилых домов.
"Прямо сейчас от порывов ветра разрушается крыша многоквартирного дома №32 по улице Гагарина в Суоярви. Дом аварийный и подлежащий расселению, но в данный момент в еще живут люди", - написал житель Суоярви в комментарии к фото.
Также в сообщение говорится, что с начала активного таяния снега многие крыши домов в Суоярви пострадали.
"Старые листы шифера съезжают вместе с сугробами на них", - сообщают горожане в соцсетях.
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