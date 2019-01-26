ФОТО: Во врачебной амбулатории в поселке Карелии боятся пожаров из-за изношенных сетей

Представители ОНФ проверили врачебную амбулаторию в поселке Поросозеро Суоярвского района, где жалуются на запах горелой проводки.

Активисты Общероссийского народного фронта в Карелии в рамках мониторинга доступности и качества медпомощи в сельской местности провели выездную проверку врачебной амбулатории поселка Поросозеро. Опрос пациентов и осмотр помещений показал, что у организации есть проблемы, связанные с состоянием здания, нехваткой медицинского оборудования и кадров, а также отсутствием условий для граждан с ограниченными возможностями здоровья, сообщается на сайте ОНФ.

Так, здание амбулатории, где ранее размещалась больница, не приспособлено к нуждам людей с ограниченными возможностями здоровья и нуждается в ремонте. Инженерные системы сильно изношены. Из-за аварий в подвале скапливается вода, которую откачивают насосом, боясь, что жидкость поднимется до уровня электрического щитка. На стенах и потолках в коридорах и в туалетных комнатах обнаружены следы от протечек, побелка и краска местами отходят. Оконные рамы нуждаются в замене. Батареи в здании часто чуть теплые. Чтобы поддерживать в здании нормативный тепловой режим, в кабинетах установлены электрические обогреватели. По словам пациентов и сотрудников амбулатории, когда все приборы работают, в здании ощущается запах горелой проводки. А поскольку на втором этаже располагается отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Милосердие", часть постояльцев которого не могут самостоятельно передвигаться, возгорание представляет серьезную опасность.

В ходе опроса жители поселка пожаловались на нехватку медицинского оборудования и узких специалистов. Во врачебной амбулатории в последний раз видели флюорограф несколько лет назад. Машина с установкой не ездит по району. Есть проблемы с состоянием оборудования и наличием материалов в стоматологическом кабинете. Вопросы возникают и по состоянию машин скорой помощи. Один автомобиль общественники обнаружили в сугробе. Машина, видимо, уже давно не на ходу.

"Когда мы обратились к руководству амбулатории с просьбой предоставить информацию по штатной численности и оснащенности амбулатории и прокомментировать выявленные в ходе опроса пациентов проблемы, получили отказ. Мониторинг доступности и качества оказания медицинской помощи в сельской местности мы проводим с 2018 г. За это время мы проверили около 30 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий и нигде не сталкивались с таким "приемом". По результатам рейда мы обратимся в Минздрав Карелии и Суоярвскую центральную больницу, в чьем ведении находится амбулатория в Поросозере, с просьбой устранить выявленные нарушения и предоставить всю необходимую информацию по сельской медорганизации", – заявила член регионального штаба ОНФ Ольга Осипова.