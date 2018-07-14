ФОТО: "Впервые за многие годы удалось объединить людей разных политических взглядов и убеждений"

На митинг протеста против пенсионной реформы, которую организовали коммунисты Карелии, пришли, по разным подсчетам, от 700 до 1000 человек.

На Студенческом бульваре в Петрозаводске 7 июля прошла одна из самых масштабных за последние годы акций протеста.

Поскольку полиция в этот раз не ограждала территорию и не пропускала участников через рамки металодетекторов, люди заполнили весь бульвар. Здесь собрались активисты КПРФ, профсоюзных организаций депутаты, и, конечно, простые горожане, недовольные пенсионной реформой, которую предлагает провести федеральное правительство. Впервые за многие годы удалось объединить людей разных политических взглядов и убеждений, разных профессий и социальных статусов. Среди участников митинга было много молодых людей и петрозаводчан среднего возраста, которых затронет пенсионная реформа, если власти примут антинародный законопроект.

Подробнее - в нашем репортаже.