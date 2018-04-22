13:22, 22 Апреля 2018
ФОТО: "Время Ленина не ушло" - в Петрозаводске отметили годовщину вождя революции
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Коммунисты, сторонники КПРФ и просто горожане пришли сегодня к памятнику Владимиру Ленину в честь 148-й годовщины со дня рождения вождя революции.
Около полусотни человек пришли в воскресенье, 22 апреля на площадь Ленина и возложили цветы к памятнику советскому политическому и общественному деятелю, вождю Октябрьской революции 1917 года и создателю первого в мире социалистического государства.
В кратких выступлениях они подчеркнули роль Ленина в мировой истории и современность его идей. "Время Ленина не ушло", - уверены его сторонники.
После возложения цветов в республиканском комитете КПРФ все желающие смогли послушать лекцию о Ленине, его жизненном пути, взглядах и идеях.
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