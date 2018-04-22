ФОТО: "Время Ленина не ушло" - в Петрозаводске отметили годовщину вождя революции

Коммунисты, сторонники КПРФ и просто горожане пришли сегодня к памятнику Владимиру Ленину в честь 148-й годовщины со дня рождения вождя революции.

Около полусотни человек пришли в воскресенье, 22 апреля на площадь Ленина и возложили цветы к памятнику советскому политическому и общественному деятелю, вождю Октябрьской революции 1917 года и создателю первого в мире социалистического государства.

В кратких выступлениях они подчеркнули роль Ленина в мировой истории и современность его идей. "Время Ленина не ушло", - уверены его сторонники.

После возложения цветов в республиканском комитете КПРФ все желающие смогли послушать лекцию о Ленине, его жизненном пути, взглядах и идеях.