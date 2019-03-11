ФОТО: Всероссийский кадетский бал впервые прошел в Петрозаводске

В Петрозаводске 10 марта состоялся Всероссийский кадетский бал "Во славу Отечества!" В таком статусе мероприятие проводилось впервые. Проект поддержан Фондом президентских грантов.

Одним из главных организаторов кадетского бала выступил Благотворительный фонд содействия развитию хореографического и изобразительного искусства Илзе Лиепа. В прошлом году Народная артистка России обсуждала возможность проведения подобного мероприятия в Петрозаводске с Главой республики Артуром Парфенчиковым, поддержавшим предложение известной балерины.

"Карелия для меня особый, любимый край, и, может быть, в ответ на мою любовь я когда-то стала народной артисткой Республики Карелия, чем я очень горжусь и дорожу, − сказала Илзе Лиепа. − Когда мы получили поддержку президентского гранта, Петрозаводск был для нас на первом месте. И мы не обманулись, потому что нашли отклик со стороны кадетского училища и замечательных танцевальных коллективов, которые с большим трепетом и ответственностью подошли к подготовке.

Участниками бала, который проходил в историческом зале гостиницы "Северная", стали 48 пар. На паркет вышли воспитанники Петрозаводского президентского кадетского училища, девушки из студии бальной культуры этого учебного заведения, ученицы Детской балетной студии Музыкального театра, Специализированной школы искусств и Образцового коллектива ансамбля современного танца "Феерия" Петровской школы. В программу вошли полонез, вальс, полька, кадриль, котильон, мазурка и другие танцы.

Кадетский бал был посвящен эпохе правления Николая II, а символом выбран Георгиевский крест. В перерывах между танцами ведущие праздника, юноши-кадеты и девушки, рассказывали об этом историческом периоде, основных достижениях в искусстве, науке, общественной и государственной жизни.

К участникам и зрителям бала с приветствием обратились заместитель премьер-министра Правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник и начальник Петрозаводского президентского училища Андрей Макаревич, который процитировал стихотворение Марины Цветаевой "Генералам двенадцатого года".

"Бал – это очень важный этап в образовательном и воспитательном процессе. Мы не просто чтим традиции, мы стараемся их возрождать. Бальная культура в Карелии получает новый импульс развития. Мы гордимся, что сегодня в Петрозаводске состоялось такое событие", – поблагодарила организаторов Лариса Подсадник.

Будущие участники бала прослушали лекции специалиста в области бальной культуры, профессора Оксаны Захаровой, прошли мастер-классы по бальному этикету, посмотрели фильм Елены Чавчавадзе "Романовы. Царское дело".

Всероссийский кадетский бал организован на средства Фонда президентских грантов, при содействии благотворительного фонда "Северный духовный путь" и правительства Карелии.

Кроме Петрозаводска, всероссийские кадетские балы проходят в Москве, Санкт-Петербурге и Туле. Планируется, что проект будет охватывать все города, в которых расположены кадетские и суворовские учебные заведения России.