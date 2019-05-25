ФОТО: Замдиректора Музыкального театра пожаловалось на переполненную помойку в центре Петрозаводска

Надежда Громова, замдиректора Музтеатра по информации и связям с общественностью, выложила в Сеть фото с переполненными мусорными баками.

Надежда Громова оставила комментарий к фото.



Надежда Громова / "ВКонтакте"

"Очень хочется узнать, за что мы платим? И честное слово – я готова платить больше, только бы не видеть этого в субботнее утро. Только дело здесь, кажется, не в деньгах. Это на понимание – центр города, двор дома на ул. Герцена", – написала Надежда.