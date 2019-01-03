ФОТО: Замглавы Петрозаводска проверила, как чистят от снега дворовые территории

Председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова проверила, как убрали от снега дворы, находящиеся на обслуживании МУП "Петрогиц".

По информации администрации Петрозаводска, последствия прошедшего снегопада ликвидируют на городских дорогах и на дворовых территориях. Юлия Мизинкова побывала во дворах, которые обслуживает МУП "Петрогиц". Это более 400 домов, в том числе из аварийного жилого фонда.

"На уборке территорий работает техника и более 20 человек. Для усиления планируется привлечение дополнительной техники и людей", - сообщили в администрации города.