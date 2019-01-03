15:53, 03 Января 2019
ФОТО: Замглавы Петрозаводска проверила, как чистят от снега дворовые территории
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Председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова проверила, как убрали от снега дворы, находящиеся на обслуживании МУП "Петрогиц".
По информации администрации Петрозаводска, последствия прошедшего снегопада ликвидируют на городских дорогах и на дворовых территориях. Юлия Мизинкова побывала во дворах, которые обслуживает МУП "Петрогиц". Это более 400 домов, в том числе из аварийного жилого фонда.
"На уборке территорий работает техника и более 20 человек. Для усиления планируется привлечение дополнительной техники и людей", - сообщили в администрации города.
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