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Новости. Общество
14:23, 20 Февраля 2019

ФОТО: Зеки в Карелии устроили свою "Гиперборею"

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УФСИН Карелии предлагает проголосовать за лучшую снежную скульптуру, созданную заключенными карельских колоний.

Как сообщили в УФСИН Карелии, в исправительных учреждениях республики завершилось проведение ежегодного конкурса ледовых и снежных скульптур.. Тематика конкурса 2019 года была определена как "2019 год - Год театра в России".

Участники конкурса создали снежные скульптуры. На время конкурса территорию исправительных учреждений украсили театральные маски, афиши, здания театров, снежные актеры и многое другое.

Первоначально конкурс на лучшую фигуру проводился внутри каждого учреждения. На следующем этапе фотографии работ победителей каждого из учреждений направлены в региональное управление. Всего в учреждениях было сделано несколько десятков снежных и ледовых скульптур, которые и были представлены членам жюри, в первую очередь, учитывавшим сложность и оригинальность исполнения работы.

Сотрудники УФСИН выбрали фотографии 9 лучших работ.

Победителя конкурса предлагают выбрать путем онлайн-голосованием по количеству "лайков". Итоги конкурса будут подведены 26 февраля.

Голосовать за понравившуюся работу необходимо здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кирилл
2019-02-20 15:45:06
весьма неплохо.
Изя
2019-02-20 15:09:17
Да , уж материал в редакции пошёл . То о непутёвых политиках и бизнесменах , то о преступлениях и ДТП , то о сексе и артистах обезбашненных . Огласите весь список , что у вас там интересного ещё есть .
Мизантроп
2019-02-20 14:42:37
Эти ребята все развлекаются. Скоро откинутся, за прежнее возьмутся.
Гость
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