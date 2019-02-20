ФОТО: Зеки в Карелии устроили свою "Гиперборею"

УФСИН Карелии предлагает проголосовать за лучшую снежную скульптуру, созданную заключенными карельских колоний.

Как сообщили в УФСИН Карелии, в исправительных учреждениях республики завершилось проведение ежегодного конкурса ледовых и снежных скульптур.. Тематика конкурса 2019 года была определена как "2019 год - Год театра в России".

Участники конкурса создали снежные скульптуры. На время конкурса территорию исправительных учреждений украсили театральные маски, афиши, здания театров, снежные актеры и многое другое.

Первоначально конкурс на лучшую фигуру проводился внутри каждого учреждения. На следующем этапе фотографии работ победителей каждого из учреждений направлены в региональное управление. Всего в учреждениях было сделано несколько десятков снежных и ледовых скульптур, которые и были представлены членам жюри, в первую очередь, учитывавшим сложность и оригинальность исполнения работы.

Сотрудники УФСИН выбрали фотографии 9 лучших работ.

Победителя конкурса предлагают выбрать путем онлайн-голосованием по количеству "лайков". Итоги конкурса будут подведены 26 февраля.

Голосовать за понравившуюся работу необходимо здесь.