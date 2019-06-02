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Новости. Общество
11:40, 02 Июня 2019
фото: Вконтакте/Елена Киреева

ФОТО: Жители Карелии спасли бельчонка, вернув к маме в скворечник

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Спасательную операцию "Белочка" провели в одном из дворов Калевалы, где белка поселилась в скворечнике.

Историю со счастливым концом рассказали в паблике газеты Калевальского района "Северные берега". Во дворе дома семьи Киреевых в Калевале поселилась белка, заняв скворечник и родив там бельчонка. По словам хозяйки дома Елены Киреевой, бельчонок, видимо, захотел посмотреть на мир и ....выпал из скворечника.

"Схватила его кошка, еле отобрали. А вот вернуть обратно бедолагу к мамке стоило труда! А сколько возмущений, криков, цыканий в наш адрес наслушались от мамы белки. Не оценила, что мы ей ребенка спасли", - рассказала о спасательной операции Елена.

 

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Комментарии

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Андрей
2019-06-02 12:59:48
Молодцы что спасли,на маму - белку обижаться не надо что шумела,это зверь дикий всё же...
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