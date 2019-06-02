ФОТО: Жители Карелии спасли бельчонка, вернув к маме в скворечник

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Спасательную операцию "Белочка" провели в одном из дворов Калевалы, где белка поселилась в скворечнике.
Историю со счастливым концом рассказали в паблике газеты Калевальского района "Северные берега". Во дворе дома семьи Киреевых в Калевале поселилась белка, заняв скворечник и родив там бельчонка. По словам хозяйки дома Елены Киреевой, бельчонок, видимо, захотел посмотреть на мир и ....выпал из скворечника.
"Схватила его кошка, еле отобрали. А вот вернуть обратно бедолагу к мамке стоило труда! А сколько возмущений, криков, цыканий в наш адрес наслушались от мамы белки. Не оценила, что мы ей ребенка спасли", - рассказала о спасательной операции Елена.
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