ФОТО: Жители Карелии возмущены вырубками вдоль дороги Питкяранта-Суоярви

По теме
Загрузка...
Лесовозы разбивают дорогу, которую недавно начали приводить в порядок.
Автомобилисты поражены масштабом рубок вдоль дороги Питкяранта-Суоярви. По словам местных жителей, лес рубят прямо вдоль дороги.
"Между Лоймола и Пийтсиеки насчитали семь вырубленных делянок! Только-только начали приводить дорогу в порядок, но бесполезно. Если такие лесовозы круглосуточно возят лес, никакая дорога не выдержит. А ведь школьники в Суоярви ездят по ней два раза в день. Тут и до беды недалеко", - пишут в паблике "Подслушано в Суоярви".
По теме
Выбор читателей
20.05.2018, 12:33
15.05.2018, 10:37
16.05.2018, 13:17
21.05.2018, 10:29
19.05.2018, 12:48
Аналитика
21.05.2018 11:42
Политкухня
Посмотрите, как за пять лет кардинально изменился персональный состав основных петрозаводских политиков.
16.05.2018 13:17
14.05.2018 12:01
11.05.2018 13:52
Чтиво
21.05.2018 12:37
Без политики
Именно так сказал о военно-патриотических играх на кубок АО "ПСК" один из участников. И с ним нельзя не согласиться: в минувшую субботу в Сортавале на территории городского парка одновременно сошлись хорошая погода, хорошее настроение и желание у школьных команд показать свою сноровку и победить.
12.05.2018 09:37
10.05.2018 13:26
Медиа
21.05.2018 09:49
Опрос
Кто должен ответить за неубранные помойки и мусор в Карелии?
Комментарии