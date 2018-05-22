ФОТО: Жители Карелии возмущены вырубками вдоль дороги Питкяранта-Суоярви

Лесовозы разбивают дорогу, которую недавно начали приводить в порядок.

Автомобилисты поражены масштабом рубок вдоль дороги Питкяранта-Суоярви. По словам местных жителей, лес рубят прямо вдоль дороги.

"Между Лоймола и Пийтсиеки насчитали семь вырубленных делянок! Только-только начали приводить дорогу в порядок, но бесполезно. Если такие лесовозы круглосуточно возят лес, никакая дорога не выдержит. А ведь школьники в Суоярви ездят по ней два раза в день. Тут и до беды недалеко", - пишут в паблике "Подслушано в Суоярви".