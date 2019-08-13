ФОТО: Жители Питкяранты вышли на одиночные пикеты в защиту медика

В Карелии жители Питкяранты вышли на акцию в поддержку местного инструктора лечебной физкультуры, которому руководство больницы собирается сократить ставку.

Как сообщила корреспонденту "Столицы на Онего" и.о. главного врача Питкярантской ЦРБ Ольга Никитина, на данный момент ставка инструктора ЛФК не сокращена, но в перспективе это произойдет. По оценке руководителя больницы, труд 45-летней сотрудницы в части лечебной физкультуры на данный момент слабо востребован в клинике, поскольку снижается поток пациентов. То есть сотрудница работает на полную ставку, но не выполняет полагающуюся нагрузку, отмечают в администрации больницы.

Узнав о том, что ставка инструктора ЛФК в ЦРБ Питкяранты может быть сокращена, люди выступили против. Активисты Питкяранты решили провести одиночные пикеты в поддержку медика.

Про акцию поддержки сообщает паблик "Нетипичная Питкяранта".

"Это хорошая специалистка с огромным опытом, которую очень ценят пациенты. Всё началось с того, что она пожаловалась в Министерство здравоохранения на низкую зарплату. После этого ей сообщили, что она якобы не вырабатывает норму, и ее ставку сократят до половины", - сообщает паблик.

Участники акции также выступили против тенденции по сокращению объема предоставления физиопроцедур в больницах.

"Мы решили поддержать инструктора ЛФК и весь физиотерапевтический отдел, в целом нашу ЦРБ. Мы хотим, чтобы медицина у нас развивалась, а не сокращалась и закрывалась. И сегодня мы вышли с одиночными пикетами в больничный городок ..... Мы хотим показать, что наша больница нужна нам всем - и врачам, и пациентам. Нельзя её разрушать! Нужно найти способ, чтобы её возрождать и улучшать. Невозможно сэкономить на здоровье, невозможно получить экономическую выгоду в сокращениях, потому что ничего нет более ценного, чем здоровье людей", - сообщили участники одиночных пикетов.

В то же время, как уточнила "Столице на Онего" и.о. главного врача Питкярантской ЦРБ Ольга Никитина, в больнице есть большая потребность в медсестрах. В этой связи руководство учреждения предложило сотруднице совмещать работу инструктором и медсестрой. По информации и.о. главврача, у ее подчиненной имеется среднее медицинское образование и диплом по сестринскому делу; соответственно, чтобы продолжить работу медсестрой, необходимо было бы пройти обучение и подтвердить сертификат. Однако, как утверждает Никитина, инструктор ЛФК отказывается от предложенной работы медсестрой в ЦРБ.