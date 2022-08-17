Фотограф Илья Тимин запечатлел впечатляющее северное сияние в Петрозаводске (ФОТО)

В столице Карелии небо озарилось северным сиянием, уникальное природное явление зафиксировано на набережной Онего.

Фотограф Илья Тимин опубликовал в соцсети уникальные кадры северного сияния в небе над Петрозаводском.

«Aurora Borealis. Северное полярное сияние летом? В Карелии? В Петрозаводске? Реально! Всем мирного неба!», — написал Илья Тимин.

Ранее сообщалось, что северное сияние над озером Пертозеро в Кондопожском районе было похоже на перо Жар-птицы.