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29.10.2020 21:30

Фотограф из Карелии опубликовал снимки перезахоронения жертв политических репрессий в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
11:27, 30 Октября 2020
фото: https://www.facebook.com/Old-negatives
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В траурном шествии в 1991 году участвовали сотни горожан.

Накануне Дня памяти жертв политических репрессий, который ежегодно отмечается в России 30 октября, известный карельский фотограф Михаил Олыкайнен, проживающий сейчас в Финляндии, опубликовал в своем паблике Old negatives в социальной сети Facebook репортаж о перезахоронении останков репрессированных в Петрозаводске в 1991 году.


Фото Михаила Олыкайнена

Церемония прощания проходила в Национальном театре Карелии, который тогда еще назывался Финским.


Фото Михаила Олыкайнена

В траурном шествии по улицам карельской столицы приняли участие сотни горожан.


Фото Михаила Олыкайнена

Останки погибших обрели покой на Зарецком кладбище, где сейчас находится мемориал жертвам политических репрессий.

  


Фото Михаила Олыкайнена

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-10-30 12:27:00
Сегодня в России проходит День памяти жертв политических репрессий. Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР.
Точных данных о числе жертв массовых политических репрессий, пик которых пришелся на 1930-е годы, нет до сих пор. По данным общества "Мемориал", речь идет как минимум о 12 миллионах человек, по оценкам Музея истории ГУЛАГа - о 20 миллионах, свыше миллиона человек были расстреляны.
Казалось бы нужно извлечь урок из этих событий чтобы не допустить их повторения, однако ситуация с исторической памятью, памятью о репрессиях остается чрезвычайно трудной.
протестанутый
2020-10-30 12:47:10
zanoza, скорбни на мостике с плакатиком
Гость
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