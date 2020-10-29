Фотограф из Карелии опубликовал снимки перезахоронения жертв политических репрессий в Петрозаводске (ФОТО)

В траурном шествии в 1991 году участвовали сотни горожан.

Накануне Дня памяти жертв политических репрессий, который ежегодно отмечается в России 30 октября, известный карельский фотограф Михаил Олыкайнен, проживающий сейчас в Финляндии, опубликовал в своем паблике Old negatives в социальной сети Facebook репортаж о перезахоронении останков репрессированных в Петрозаводске в 1991 году.



Фото Михаила Олыкайнена

Церемония прощания проходила в Национальном театре Карелии, который тогда еще назывался Финским.



Фото Михаила Олыкайнена

В траурном шествии по улицам карельской столицы приняли участие сотни горожан.



Фото Михаила Олыкайнена

Останки погибших обрели покой на Зарецком кладбище, где сейчас находится мемориал жертвам политических репрессий.



Фото Михаила Олыкайнена