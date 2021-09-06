Фотограф из Петрозаводска снялся в финско-российском фильме, получившем гран-при в Каннах

Известный инструктор по дайвингу и фотограф Дмитрий Беленихин рассказал о своей причастности к кинокартине «Купе номер 6», который снимали в столице Карелии.

«Довелось поучаствовать в съёмках фильма „Купе номер 6“, получившего гран-при Каннского фестиваля, а на днях и главный приз Международного кинофестиваля в Иерусалиме. Фильм пока не видел, и даже не уверен, что после монтажа попал в финальную версию, но всё-равно занятно…» — пишет Дмитрий Беленихин на своей странице в соцсети.

Напомним, съемки картины режиссера Юхо Куосманена проходили с 12 февраля по 25 марта прошлого года. Часть сцен была отснята в вагоне поезда, который ходил по кругу под Санкт-Петербургом, затем несколько съемочных вагонов прицепили к реальному поезду, следовавшему в Петрозаводск. Остальные «вагонные» сцены доснимали в павильоне. Натурные съемки прошли в Петрозаводске, в Оленегорске, в Териберке и Мурманске.

В июле фильм получил гран-при на Каннском кинофестивале. Недавно кинокартина завоевала главный приз на международном кинофестивале в Иерусалиме.

Премьера «Купе номер 6» в финских кинотеатрах назначена на 29 октября. В России фильм выйдет на день раньше.